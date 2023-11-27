شبورة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 27 نوفمبر حتى السبت المقبل 2 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى:-

- الإثنين 27 نوفمبر: -

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 أمتار.

اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 أمتار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

- الثلاثاء 28 نوفمبر :

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الأربعاء 29 نوفمبر والخميس 30 نوفمبر:

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر :

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.