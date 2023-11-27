رفع 450 طن قمامة و100 طن مخلفات صلبة بحملة نظافة مكبرة فى طلخا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، انطلاق أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات الصلبة والأتربة، وذلك بمشاركة عدد 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 450 طن قمامه، و 150طن ناتج تطهير، و 100طن مخلفات صلبة من كافة المناطق بنطاق مدينة و مركز طلخاوالتخلص الآمن منها،

ومن جانبه أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بالتنسيق مع رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة شملت مراكز المنصوره ودكرنس والسنبلاوين، وبني عبيد وشربين وبلقاس، وميت غمر وتمي الامديد، حيث باشرت الحملة اعمالها بمعاونه معدات النظافة ما بين سيارات حموله 20 طن و10 أطنان لوادر وذلك بمشاركة جهاز النظافة والتجميل واشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل حيث شمل العمل رفع شارع البحر الاعظم منطقه مصنع الكوكاكولا، منطقة الجزيرة خلف شركه المياه، شارع رشاد وأمام مدرسة الزراعة طريق بلقاس، و طريق شربين خلف مصنع الغرباوي، ورفع ناتج تطهير من طريق المقابر.

يذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.