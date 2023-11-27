اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 450 طن قمامة و100 طن مخلفات صلبة بحملة نظافة مكبرة فى طلخا بالدقهلية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:17 ص
رفع 450 طن قمامة و100 طن مخلفات صلبة بحملة نظافة مكبرة فى طلخا بالدقهلية جانب من حملة النظافة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات الصلبة والأتربة، وذلك بمشاركة عدد 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.
 
وأوضح "مختار" أنه تم رفع 450 طن قمامه، و 150طن ناتج تطهير، و 100طن مخلفات صلبة من كافة المناطق بنطاق مدينة و مركز طلخاوالتخلص الآمن منها،
 
ومن جانبه أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بالتنسيق مع رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة شملت مراكز المنصوره ودكرنس والسنبلاوين، وبني عبيد وشربين وبلقاس، وميت غمر وتمي الامديد، حيث باشرت الحملة اعمالها بمعاونه معدات النظافة ما بين سيارات حموله 20 طن و10 أطنان لوادر وذلك بمشاركة جهاز النظافة والتجميل واشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل حيث شمل العمل رفع شارع البحر الاعظم منطقه مصنع الكوكاكولا، منطقة الجزيرة خلف شركه المياه، شارع رشاد وأمام مدرسة الزراعة طريق بلقاس، و طريق شربين خلف مصنع الغرباوي، ورفع ناتج تطهير من طريق المقابر.
 
يذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.






الدقهلية

محافظ الدقهلية

حملة نظافة

مركز ومدينة طلخا

مشكلة النظافة بالدقهلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة