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رئيس حماية المستهلك لـ"اليوم السابع": مشكلة السكر سببها استغلال بعض التجار

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:36 م
رئيس حماية المستهلك لـ"اليوم السابع": مشكلة السكر سببها استغلال بعض التجار الزميل مدحت وهبة مع إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال ـ محمد نبيل

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أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا يوجد  نقص في المعروض من سلعة السكر ،لأن الطاقة الإنتاجية في مصر من هذه السلعة، تبلغ ما يقرب من  85%من معدل استهلاك المواطنين، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 2.6 مليون طن سكر محليا، وبالتالي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك قد لا تتعدى 400 ألف طن، ويتم استيرادها من الخارج، ولذلك فإن كميات السكر الموجودة داخل السوق المحلى تكفى احتياجات المواطنين، وهو ما صرح به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ولذلك سيكون هناك تنسيق كبير بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريات التموين على مستوى كل محافظات الجمهورية لتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد في أول حوار لـ" اليوم السابع"، أن كميات السكر الموجودة في السوق المصري تكفى احتياجات المواطنين، فعندما نتوجه الى أحد المخازن نجد بعض السلع يتم بيعها بأسعار مرتفعة رغم أنها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، فمثلا سعر  السكر في المبادرة 27 جنيها للكيلو، ولكن بعض التجار يقومون ببيعه بأسعار مرتفعة، وهو ما تتصدى له الحملات الرقابية في الوقت الحالي، ولذلك فإن المشكلة ليست في نقص كميات السكر ولكنها من الممارسات الضارة وسنتصدى لها من خلال تكثيف الحملات الرقابية.







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