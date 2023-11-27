خلى بالك.. ممارسات يومية تسبب "تكسر الأظافر" تجنبها

كتبت مروة محمود الياس

تكسر وتهشم الأظافر، أحد أهم المشكلات التى يعانى منها البعض، فهذه المشكلة وفقًا لما ذكره تقرير نشر فى موقع clevelandclinic تزيد ببعض الممارسات اليومية الشائعة، التى لا يتخيل صاحبها أنها تؤثر بالسلب هكذا على سلامة الاظافر وقوتها.

وتابع التقرير أنه لسلامة الأظافر وتقويتها وتقليل تهشمها على الإنسان أن يتناول طعامًا صحيًا، فالتغذية السليمة أساس الأظافر القوية، فضلاً عن البعد عن بعض الممارسات الخاطئة التى أهمها الغسيل المفرط لليدين باستخدام الصابون أو الشاور أو أيًا كان نوع الغسول، هذا الإفراط من شأنه أن يعزز من جفاف الظفر وهشاشته وسهولة تكسره لأنه يسحب الترطيب منه، إضافة إلى أنه يجعل مظهره غير جمالى وجاف، ومن الممارسات الخاطئة الأخرى أن تترك يديك دون ترطيب، فالترطيب مهم جدًا، خاصة ليلاً، وعند النوم لمنع جفاف الظفر وتهشمه.

من أبرز الممارسات التى ذكرها التقرير أيضًا وتعزز من تكسر الأظافر، هو قضمها، أو وضعها كثيرًا فى الفم، وكثرة عضها بالأسنان، هذه العادة خطيرة وتنقل العدوى والمرض، وتسبب مشكلات فى الظفر بحيث تجعله غير قوى ولا يمكنه النمو بشكل صحى وفعال، ويتهشم سريعا.

الإفراط فى وضع المانيكير أو طلاء الاظافر، أحد أهم الممارسات الخاطئة التى تسبب جفاف الظفر وتشققه وتهشمه، وكذلك إزالة المانيكير بالمستحضر الخاص به يزيد من مخاطر هذا التهشم.

وتابع التقرير موضحًا أن أبرز الممارسات الخاطئة هو إهمال تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية المساعدة للجسم وبالتالى للأظافر، وكذلك بعض العادات الغذائية الخاطئة والتى منها قلة تناول البروتين الداعم لصحة العظام والعضلات والاظافر أيضًا، ولذا ينصح بتناوله بنسب يومية متعادلة وعدم إهمالها.

ويحذر التقرير من إهمال أية مشكلة يعانيها الصفر مهما كانت بسيطة، فيجب استشارة مختص وعلاج كل هذه المشكلات أولاً بأول.