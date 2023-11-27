حصاد الوزارات.. التضامن: نعمل على المزايا الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزيرة التضامن تشهد جلسة الشراكات الفعالة لإحداث التنمية بمؤتمر الاستثمار المجتمعى
وزارة الأوقاف تنشر جانب من البرنامج الرمضانى بمسجد الإمام الحسين
التعليم العالى: تدريب أكثر من 200 باحث ومهندس أفريقى فى الفضاء والاستشعار عن بعد
وزيرة التضامن: نعمل على المزايا الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية
وزير التعليم: نعمل على النهوض باللغة العربية من خلال تطوير مناهجها
وزير العمل: الدولة ترسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل
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