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حصاد الوزارات.. التضامن: نعمل على المزايا الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:52 م
حصاد الوزارات.. التضامن: نعمل على المزايا الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزيرة التضامن تشهد جلسة الشراكات الفعالة لإحداث التنمية بمؤتمر الاستثمار المجتمعى
 
وزارة الأوقاف تنشر جانب من البرنامج الرمضانى بمسجد الإمام الحسين
 
التعليم العالى: تدريب أكثر من 200 باحث ومهندس أفريقى فى الفضاء والاستشعار عن بعد
 
وزيرة التضامن: نعمل على المزايا الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية
 
 






حصاد الوزارات

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وزير العمل

المديريات التعليميه



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