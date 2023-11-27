وزارة التعليم توجه تعليمات بشأن أوراق التقدم لامتحانات الطلبة المصريين بالسعودية

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت الإدارة العامة للامتحانات التابعة ل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات بشأن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج " أبناؤنا فى الخارج".

موضحة أنه في ضوء استلام مستندات التقدم الخاصة بالطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام امتحانات أبناؤنا في الخارج لهذا العام الدراسي 2023 - 2024، واستحداث شهادات لبعض الطلاب بالمملكة العربية السعودية والذين يرغبون في التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج لهذا العام، فقد وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على قبول أوراق هذه الفئة من الطلاب بصفة استثنائية لهذا العام الراسي 2023 -2024، وذلك حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب هذا العام حتى استكمال إجراءات معادلة مناهج تلك الشهادات بمثيلاتها بجمهورية مصر العربية وهي:

الشهادات المذكور بها العبارات التالية :

- الطفولة المبكرة.

- نظام الثلاث فصول دراسية .

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات على الطلاب أصحاب هذه الشهادات ذات المسمى المذكور الراغبين في الالتحاق بنظام ابناؤنا في الخارج التسجيل على المنصة كلا في صفه الدراسي المتقدم إليه وتسليم أوراق التقدم بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل إلى الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة.