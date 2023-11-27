تورم الصدر أو الثدى علامة تشير إلى الإصابة بالكبد الدهنى.. اعرف طرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

يحدث مرض الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، ما قد يؤدي إلى التهاب وتلف الكبد، في حين أن المرض غالبًا ما يكون بدون أعراض، إلا أنه يمكن أن يظهر بطرق مختلفة، بدءًا من التعب إلى مؤشرات أكثر دقة، وفقًا لما ذكرته مؤسسة جونز هوبكنز الطبية الأمريكية (JHM)، بحسب ما نشره موقع "onlymyhealth".

تورم الصدر أو الثدي هو علامة على الكبد الدهني

قد يبدو تورم الصدر أو الثدي علامة على مرض الكبد الدهني غير تقليدي، لكنه متأصل في الشبكة المعقدة لجهاز الدورة الدموية في الجسم، عندما يتضرر الكبد بسبب ارتشاح الدهون، يمكن أن يؤثر ذلك على تدفق الدم وتنظيم السوائل، ما يؤدي إلى تورم غير متوقع في مناطق مختلفة، بما في ذلك الصدر والثدي.

سببان رئيسيان قد يفسران هذه الظاهرة

وذكرت مؤسسة جونز هوبكنز الطبية، أن مرض الكبد الدهني يمكن أن يعطل توازن البروتينات والهرمونات التي تنظم توزيع السوائل في الجسم، قد يؤدي هذا الخلل إلى احتباس السوائل، وهي حالة تعرف باسم الوذمة، مما يسبب تضخمًا ملحوظًا في الصدر أو الثديين.

يلعب الكبد دورًا حاسمًا في استقلاب الهرمونات، ويمكن لمرض الكبد الدهني أن يخل بهذا التوازن الدقيق، التغيرات في مستويات الهرمونات، وخاصة هرمون الاستروجين، يمكن أن تساهم في تورم الثدي.

أعراض مرض الكبد الدهني

في حين أن تورم الصدر أو الثدي يعد مؤشرًا محتملاً، فمن الضروري أن تكون على دراية بالعلامات الأخرى لمرض الكبد الدهني ، مثل زيادة الوزن غير المبررة، والتعب، وعدم الراحة في البطن، إذا لاحظت تورمًا مستمرًا في هذه المناطق، خاصة بالتزامن مع أعراض أخرى، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء تقييم شامل، يتطلب التشخيص النهائي لمرض الكبد الدهني تقييمًا طبيًا، بما في ذلك التصوير الإشعاعى واختبارات الدم.

طرق الوقاية

إن فهم المظاهر المتنوعة لمرض الكبد الدهني، بما في ذلك العلامات غير المتوقعة مثل تورم الصدر أو الثدي، أمر حيوي للكشف والتدخل المبكر.

يجب متابعة التغيرات في جسمك، فبذلك تمكن نفسك من معالجة المخاوف الصحية بشكل استباقي.

الحد من تناول الأطعمة الدسمة والدهنية والامتناع عن التدخين.

الاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار.

تذكر أن جسدك يتواصل غالبًا بطرق خفية، والاستماع إلى هذه الإشارات يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو الصحة المثلى.