تقلبات جوية وأمطار على مدن محافظة دمياط.. وتحرك الوحدات المحلية لرفع المياه

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز بسرعة تحرك معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار وبالوعات الصرف.

وكان اللواء أحمد شاهين، رئيس شىكة مياه الشرب بدمياط، قد تابع جاهزية معدات الشركة البالغ عددها 198 معدة متنوعة من بينها 63 معدة مجهزة لخدمات الأمطار والسيول ما بين سيارات كسح حمولة 4م3، سيارات شفط حمولة 8 م3، سيارات مدمج، شفط رواسب، كباش، سيارات مجابهة سيول، طلمبات نزح، سيارات مجهزة أوناش، قلاب، سيارات فنطاس مياه، لودرات، حفار زاحف وذلك للتعرف على مدى جاهزية المعدات لمجابهة الأزمات والطوارىء وأية سيول وأمطار محتملة خلال موسم الشتاء والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

وأشار شاهين، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء، موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الانتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة، والتأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها، القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها.