المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات و6 أشهر للعميل لضبطهما بحوزتهما حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح، والمستشار شريف حامد عبد الوهاب ،والمستشار زين العابدين عبد المنصف ، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي ، بمعاقبة كل من " م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم " م.ع.ن"، بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي المضبوطين، لاتهامهما الأول بالاتجار في المخدرات والثاني للتعاطي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10935 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم الأول والثاني، وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات ، أنه من خلال التحريات التي دلت الي قيام المتهم الأول " م.ش.ا" عاطل ،بالاتجار في المواد المخدرة ، وعقب تواجد المتهم أبصرت القوة المتهم يناول المتهم الثاني " م.ع.ن" عامل ، قطعة مخدره من علبة سجائر ، فتم ضبطهما، وبتفتيش علبة السجائر بحوزة المتهم الأول ،تبين أنها تحوي علي عدد 16 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة حشيش ، وبمواجهتما اقر المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، واقر المتهم الثاني، بحيازته قطعة الحشيش بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.