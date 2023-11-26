محكمة الجنايات تقضي بالمؤبد لعاطل لحيازته 18 قطعة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8664 لسنة 2823 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة سيدى جابر يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت إلى قيام المتهم "ع.م.ع" عاطل بمزاولة نشاط الاتجار بالمخدرات، وعقب الانتقال إلى مكان تواجده ابصرته القوة الأمنية، يقوم بمناولة أحد عملائه قطعه لمخدر الحشيش، وتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على عدد 18 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.