الكويت ترحب بجهود مصر وقطر وأمريكا للتوصل إلى هدنة في غزة

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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ترحيب دولة الكويت، بالجهود المصرية القطرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، خلال اجتماعة اليوم الاثنين، أن تلك الجهود أسفرت عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة للاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة.



ودعا مجلس الوزراء الكويتي إلى استمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة المجازر البشرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.