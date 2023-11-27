الأرصاد: كتل هوائية شمالية تضرب البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 22

إبراهيم حسان

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه من المتوقع أن تتأثر مصر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وجومانا ماهر، إلى وجود انخفاض على مستوى قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات، مقارنة بما كانت عليه الحالة الجوية أمس الأحد.

وتوقعت، أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 مئوية، حيث سيشعر المواطنون بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، ولطيفة نهارا فى أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت، أنه في فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيدًا من الإحساس بالبرودة، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.