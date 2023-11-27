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الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:27 ص
الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 22 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض فى درجات  الحرارة مقارنة بأمس بمعدل من 2: 3 درجات، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية.
 
كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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