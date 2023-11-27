استنفار في سجن "عوفر "لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك استنفارا في سجن "عوفر" لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين تنفيذًا لاتفاق الهدنة بين الفصائل والاحتلال.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إنه من المتوقع أن يعود تسعة أطفال ووالدتان إلى إسرائيل الليلة من المحتجزين في غزة، بما في ذلك كارينا التي ستعود مع ابنتيها ميكا ويوفال؛ كالديرون كريسنت وسيدار؛ وشارون ألوني كونيو، الذي سيعود مع التوأم إيما ويولي البالغين من العمر ثلاث سنوات.

وتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين، مما يعني أنه من المتوقع إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 آخرين منهم أريئيل وكفير بيبس، بحسب الصحفية.

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الاثنين، إنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل يومين إضافيين بالشروط نفسها لوقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام.

وقال مسؤول في حماس في اتصال هاتفي مع رويترز إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة يومين آخرين بالشروط نفسها للهدنة السابقة.

من جهته ذكر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في بيان أن الحركة تعد "قائمة جديدة" برهائن محتجزين لديها "بهدف تمديد الهدنة".

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".