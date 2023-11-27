أخبار مصر.. انخفاض درجات الحرارة غدا وعودة الشبورة الكثيفة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يستقبل بقصر الاتحادية "كاتالين نوڤاك".. ومصر والمجر تدينان استهداف جميع المدنيين وترفضان التهجير القسرى للفلسطينيين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر، لعقد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
الرئيس السيسى: استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيسة المجر "كاتالين نوفاك" خلال زيارتها الأولى لمصر، مشيداً بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين، كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيض، وخاصةً ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية، مؤكداً أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1964 وعاصمتها القدس الشرقية.
تحت رعاية الرئيس السيسى.. مصر تستضيف فعاليات إيديكس 2023
تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023
» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .
مدبولى يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعددٍ من مسؤولي الوزارتين.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
سامح شكرى: وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا بالضغط الدولى على إسرائيل
أكد وزيرالخارجية سامح شكرى
ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة..قائلا : "إن وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا إذا إدركت إسرائيل أنه فى مصلحتها وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولى عليها".
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة الجمعة والبداية من نيوزيلندا
يدلى المصريون في الخارج يوم الجمعة المقبلة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.
الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم نظيره الفلسطينى 1814 شاحنة مساعدات
قال الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري
، إن الهلال المصري يستمر في وضع جميع إمكانياته سواء البشرية المتمثلة في المتطوعين والموظفين أو اللوجيستية والمتمثلة في غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة وكذلك المخازن الرئيسية والفرعية والأسطول المتنوع دائمًا في وضع استعداد للتعامل مع كل الأزمات والكوارث وتقديم جميع أشكال الدعم سواءً محليًا أو دوليًا انطلاقًا من دوره في خدمة الإنسانية وخدمة أهداف الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر.
البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا للتهدئة فى غزة
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا بشأن التهدئة في قطاع غزة، متابعا: "يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة بـ220 جنيهًا للكيلو
أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة
واستصلاح الأراضى للمتابعة، أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 220 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.
انخفاض درجات الحرارة غدا وعودة الشبورة الكثيفة والصغرى بالقاهرة 15 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
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