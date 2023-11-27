قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرار بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات.

ويأتى من ضمن ما تضمنته مواد القرار أن يتم حظر شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها والجيب أو ذات الدفع الرباعى والنقل والأتوبيس والمينى باص والميكروباص والموتوسيكلات.

كما تضمن القرار اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل الجهات إيراداتها المستحقة ومديونياتها غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة بالإضافة إلى ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها بما يمكنها من الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة .