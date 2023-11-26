اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار: 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:47 م
وزير السياحة والآثار: 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024 أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار عن وجود خطة لافتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024 تضاف للطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لمصر.
 
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور قيادات الوزارة.
 
ووصف عيسى معدلات الحجز السياحي في مصر خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بـ"الجيدة"، مشيرًا إلى زيادة مقاعد الطيران الوافد لمصر 30%.
 
وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي كانت الأسرع نموًا في زيادة عدد الغرف الفندقية.






السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية




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