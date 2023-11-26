اليوم السابع
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وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:21 م
وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام الدكتور علي المصيلحي
كتب إسلام سعيد

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أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.
 
وأشار في تصريحات على هامش معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، إلى أنه لا يميل للتسعير الجبري ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.
 
وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.
 
وأشار إلي توفير الشركات الصناعات الغذائية احتياجاتها من السكر، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.
 
وفينا يتعلق بقرار حظر روسيا لتصدير الحبوب، لن يؤثر على وارداتنا من الحبوب، حيث أن المناقصات الأخيرة شهدت منافسة بين القمح الروسي والأوروبي، كما أنه يتم اختيار السعر الأفضل.
 
 
 






السكر

سعر السكر

أسعار السكر

سعر السكر في مصر

الدكتور علي المصيلحي

وزير التموين




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