وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام

كتب إسلام سعيد

وأشار في تصريحات على هامش معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، إلى أنه لا يميل للتسعير الجبري ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.

وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.

وأشار إلي توفير الشركات الصناعات الغذائية احتياجاتها من السكر ، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.

وفينا يتعلق بقرار حظر روسيا لتصدير الحبوب، لن يؤثر على وارداتنا من الحبوب، حيث أن المناقصات الأخيرة شهدت منافسة بين القمح الروسي والأوروبي، كما أنه يتم اختيار السعر الأفضل.