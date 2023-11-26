اليوم السابع
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وزير التعليم يشهد ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية ويكرم الفائزين

الأحد، 26 نوفمبر 2023 10:32 م
وزير التعليم يشهد ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية ويكرم الفائزين وزير التعليم يكرم الفائزين بالبطولة العربية المدرسية
كتب محمود طه حسين

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شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية بين "سلطنة عمان ولبنان"، اليوم، بالقرية الرياضية بالتجمع الخامس. 

 

وكرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأول والثانى والثالث، حيث فاز فريق دولة سلطنة عمان بالمركز الأول بالميداليات الذهبية، وفاز فريق دولة لبنان بالمركز الثانى بالميداليات الفضية، وفاز فريق مصر بالمركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية.

 

كما كرم الوزيران الفائزين فى السباحة، حيث حصلت مصر على المركز الأول، والكويت على المركز الثانى، والسعودية على المركز الثالث، والتى أقيمت أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الرياضية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور إدريس فتحى أمين عام الاتحاد العربى، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا عضو اللجنة العليا للبطولة والكابتن تامر فكرى مدير البطولة والسادة أعضاء الاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وأعضاء الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية ورؤساء الوفود المشاركة.

 

والجدير بالذكر أن البطولة العربية المدرسية تضمنت مسابقة كرة القدم والسباحة للبنين والبنات والتى شارك فيها 11 منتخبا من إحدى عشرة دولة عربية، وهم (فلسطين، والسعودية، ولبنان، والأردن، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، وليبيا، ومصر)، وذلك فى الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجارى والتى تستضيفها مصر.

 
 
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فريق سلطنة عمان يحتفل بالفوز 

 

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وزير التعليم يكرم الطلاب الفائزين

 

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وزيرا التعليم والشباب والرياضة يكرم الطلاب 

 

 






وزارة التربية والتعليم

البطولة العربية المدرسية

فوز فريق سلطنة عمان بالبطولة العربية المدرسية

اخبا رمصر




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