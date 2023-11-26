نائب رئيس مستقبل وطن: نقف خلف الرئيس السيسي لرفضه تهجير الفلسطينيين

الدقهلية شريف الديب

أكد النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل وًالمواصلات بمجلس النواب، أن محافظة الدقهلية قد حشدت اليوم مليونية، مضيفا أن الدقهلية ستكون الأولي في التصويت، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس رفض تهجير الشعب الفلسطيني، ورفض المساس بحدود مصر، لذا فنحن وراء الرئيس الذي حمي الأمن القومي ، والآن عرفنا أن مصر قوية برئيسها وشعبها وجيشها والشعب المصري سيرد الجميل في صندوق الانتخابات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وذلك تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

ونظم المؤتمر داخل مدينة ميت غمر، بتنظيم وإشراف حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، و عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أسامة سرايا، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب أمين شؤون الثقافة و الفنون و الرياضة، النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومحمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، القمص بيشوى كامل، والنائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، وجمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والهيئة البرلمانية بالحزب والعديد من القيادات الشعبية بالمحافظة.