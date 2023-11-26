نائب رئيس "مستقبل وطن": إنجازات السيسي لا تحصى ويكفي نعمة الأمن والأمان

الدقهلية شريف الديب

أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي اخترق كل الملفات الشائكة،مضيفا قائلا: لن نعدد الإنجازات ولكن يكفي ما حدث و يحدث في غزة ونشاهده، إن نعمة الأمن والأمان غالية جدا مقارنة بما شاهدته من ضحايا العدو الصهيوني بمستشفياتنا بالعريش، ووحدتنا كشعب مصري نعمة عظيمة لابد من الحفاظ عليه، وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان الداعم الأول للشعب المصري، وطالب عبد الجواد أن يتم ترجمة هذا الحب خلال صناديق الانتخابات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وذلك تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

ونظم المؤتمر داخل مدينة ميت غمر ، بتنظيم وإشراف حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، و عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أسامة سرايا، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب أمين شؤون الثقافة و الفنون و الرياضة، النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومحمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، القمص بيشوى، والنائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، وجمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والهيئة البرلمانية بالحزب والعديد من القيادات الشعبية بالمحافظة.