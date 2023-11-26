ممثل الكنيسة القبطية بالدقهلية: ندعم عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة

الدقهلية شريف الديب

أكد القمص بيشوي كامل ممثل الكنيسة القبطية، أن الشعب القبطي يحب دولته، وظهر هذا جليا علي مدار الأزمنة، فنحن نصلي يوميا لأجل رئيسنا ولجيش مصر وللشعب المصري ، والله جل اسمه أرسل لنا رجلا قلما تجدها حمل على عاتقه ما لا يتحمله انسان، وانقذ مصر فى وقت عصيب جدا، وكنا فى اتجاه نفق مظلم لايعلمه إلا الله.

وأضاف : قبل حكم رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرت مصر بالكثير من الصعاب وأكرمنا الله بالرئيس ، فلماذا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ذلك كونه رجل عسكري ، محنك قوي والذي وضع إستراتيجية وخطة لإنجاز كل شئ خلال الوقت المقرر فلذا فنحن من هنا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وذلك تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

ونظم المؤتمر داخل مدينة ميت غمر ، بتنظيم وإشراف حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، و عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أسامة سرايا، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب أمين شؤون الثقافة و الفنون و الرياضة، النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومحمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، القمص بيشوى، والنائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، وجمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والهيئة البرلمانية بالحزب والعديد من القيادات الشعبية بالمحافظة