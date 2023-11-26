مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شخص مصرعه في حادث اصطدام سيارة ملاكي بشجرة، وذلك على طريق كفر الروك السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، باصطدام سيارة ملاكي بشجرة على طريق كفر الروك، ومصرع شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى السعيد حسن إسماعيل، ويبلغ من العمر 58 عامًا، مقيم بقرية كفر الروك بالسنبلاوين، وذلك بعد اصطدام سيارة ملاكي كان يستقلها بشجرة على الطريق.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السنبلاوين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.