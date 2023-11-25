زحام مرورى إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى وتم نقله إلى المستشفى وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابته وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.