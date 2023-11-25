اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 03:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

زحام مرورى إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى

السبت، 25 نوفمبر 2023 03:03 م
زحام مرورى إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى زحام مرورى، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى وتم نقله إلى المستشفى وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابته وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 
 






حادث مرورى

كوبرى الجيزة المعدنى

اخبار الحوادث

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة