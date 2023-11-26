مؤتمر حاشد بالدقهلية دعما للمرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات.. صور

الدقهلية - شريف الديب

تشهد مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد من أهالي المدينة وحزب مستقبل وطن تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال إنتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

ويقام المؤتمر، بعد قليل داخل مدينة ميت غمر ، بتنظيم وإشراف حزب مستقبل وطن بحضور محمد المرشدي امين الحزب بالدقهلية، وجمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والهيئة البرلمانية بالحزب والعديد من القيادات الشعبية بالمحافظة.

وتشهد محافظات مصر خلال هذة الفترة منافسات شرسة وحملات دعائية للمرشحين الأربعة، والمتنافسين للفوز بمقعد رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، خلال الفترة المقبلة، والتي قررت الهيئة العليا للإنتخابات إقامتها في الخارج أيام 1،2،3 من شهر ديسمبر، وفي الداخل أيام 10،11،12 من نفس الشهر.