اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:45 م
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، وتمت المناقشة اليوم من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وسط حضور ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعدد كبير من أهالي جنوب سيناء .

 وناقش رسالة الدكتوراة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 وأجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراه المقدمة من خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق .

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (1)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (1)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (2)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (2)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (3)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (3)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (4)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (4)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (5)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (5)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (6)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (6)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (7)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (7)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (8)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (8)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (9)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (9)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (10)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (10)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (11)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (11)

 

محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (12)
محافظ جنوب سيناء يحصل على درجة الدكتوراة (12)

 







محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

التنمية الشاملة في سيناء

مواجهة العنف والارهاب

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

اخبار المحافظات



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