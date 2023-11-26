مادة استخدمتها محكمة الجنايات لمد الحكم على المتهمين بمشاجرة بولاق

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات الجيزة من تسطير كلمة النهاية في محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور، بعد مد أجل الحكم على المتهمين لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 172 من قانون المرافعات لمد أجل النطق بالحكم في الدعوى والتي نصت: إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحد.

وأسندت التحقيقات فى القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين وهم كل من "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، في يوم 13 مايو من العام الماضي، وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهما "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهما وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.