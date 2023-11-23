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مد أجل الحكم على 7متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق لـ 20ديسمبر

الخميس، 23 نوفمبر 2023 04:36 م
مد أجل الحكم على 7متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق لـ 20ديسمبر أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت محكمة جنايات الجيزة الخميس مد أجل النطق بالحكم على 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور لجلسة 20 ديسمبر المقبل. 
 
 
صدر القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.
 
 
وأسندت التحقيقات فى القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين وهم كل من "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، في يوم 13 مايو من العام الماضي، وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهما "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهما وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.






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