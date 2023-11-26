مؤتمر جماهيري حاشد بمطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

مطروح - حسن مشالي

بدأت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد التى تنظمه أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، مساء اليوم الأحد، على كورنيش مدينة مرسى مطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية التى تجرى خلال شهر ديسمبر المقبل، بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسى، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، وحياة كريمة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وأعلن ممثلى القبائل وأهالى مطروح، خلال المؤتمر عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وحضور عدد كبير من عمد ومشايخ القبائل وأهالى مطروح وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة.

واستعرض المشاركون فى المؤتمر، إنجازات الرئيس السيسى فى كافة القطاعات الخدمية وتسليط الضوء على المشروعات العملاقة على ارض مصر ومطروح، وجهود الدولة المصرية فى القضايا الهامة، وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى ربوع مصر.