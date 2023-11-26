صحة الإسكندرية تنظم ندوات توعية لترشيد استخدام المضادات الحيوية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة ب الإسكندرية ، أنه تم خلال شهر نوفمبر، إقامة عدد من الندوات التوعوية والأنشطة التثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بمشاركة 15 مستشفى و10 مراكز معلومات دوائية تابعة لمديرية الشئون الصحية لتوعية المرضى والمترددين على المستشفيات والمراكز، وكذلك إقامة محاضرات علمية للطاقم الطبي للتوعية بمخاطر الإسراف في استخدام المضادات الحيوية، وذلك تفعيلاً للخطة القومية لترشيد استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات وضمن فاعليات الأسبوع العالمى للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية.

‎وأضافت الدكتورة « منال حبشي » مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية أنه تم الانتهاء من برنامج التدريب المتقدم للمضادات الحيوي advanced international training program بمشاركة 7 مستشفيات وجاري استكمال البرنامج التدريبي بباقي المستشفيات تباعاً؛ كما يتم حالياً تعميم الدليل التشغيلي ببرنامج الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات بالمؤسسات الصحية على جميع المستشفيات مع التاكيد على ضرورة الاسترشاد به فى تحديث تشكيل لجان المضادات الحيوية.

‎هذا بالاضافة لتعميم الدليل التشغيلي لتقنين صرف مضادات الميكروبات حيث يتم حساب استهلاك المضادات الحيوية باستخدام DDD ( Daily Define Dose sheet )، وذلك لتوحيد وحدة صرف المضادات الحيوية ويتم شهريا متابعة نسبة صرفها من قائمة الـaccess التابعة لتصنيف منظمة الصحة العالمية لمضادات الميكروبات AWARE classification، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات.

ووجهت الدكتورة غادة ندا الشكر لجميع الصيادلة بالمستشفيات والمراكز المختلفة على الجهد المبذول والعمل الجاد ضمن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات بالمستشفيات.