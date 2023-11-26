اليوم السابع
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صادرات مصر إلى دول الساحل والصحراء تتجاوز 4 مليارات جنيه عام 2022

الأحد، 26 نوفمبر 2023 04:00 ص
صادرات مصر إلى دول الساحل والصحراء تتجاوز 4 مليارات جنيه عام 2022 الاحصاء ارشيف
كتب مدحت عادل

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ارتفع إجمالى الصادرات المصرية إلى دول الساحل والصحراء لتصبح 4 مليارات و730 مليون دولار خلال 2022، مقابل 4 مليارات و84 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 15.8%. 
 
وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في 4 فبراير 1998 بمدينة طرابلس الليبية أثر مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء دول كل من مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو. 
 
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أعلى القيم في خمس دول افريقية تركزت بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل.
 
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
 
- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات 1215 مليون دولار بنسبة 25.7% من إجمالي التكتل.
 
- السودان : بلغت قيمة الصـادرات 929 مليون دولار بنسبة 19.6% من إجمالي التكتل.
 
- المغرب: بلغت قيمة الصـادرات 822 مليون دولار بنسبة  17.4% من إجمالي التكتل.
 
- كينيا :بلغت قيمة الصادرات  356 مليون دولار بنسبة 7.5% من إجمالي التكتل.
 
- تونس : بلغت قيمة الصادرات 306 ملايين دولار بنسبة 6.5% من إجمالي التكتل.
 
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
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- ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات 495 مليون دولار بنسبة 27.6% من إجمالي أهم السلع.
 
- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9% من إجمالي أهم السلع.
 
- أسمدة بلغت قيمة الصادرات  375 مليون دولار بنسبة 20.9% من إجمالي أهم السلع.
 






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