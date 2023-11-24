تراجع مبيعات السيارات الصينية فى مصر بنسبة 55.4% خلال 9 شهور

كتبت : اماني سمير

كشف أحدث تقرير لمجلس معلومات السيارات "الأميك"، عن انخفاض مبيعات السيارات الصينية بنسبة 55.4% فى السوق المحلية خلال 9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل بيع حوالي 14,939 ألف سيارة في مقابل 33,502 ألف سيارة.

كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب "الأمريكية"، بنسبة 58.9% لتسجل بيع حوالي 665 سيارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 4517 سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير "أميك".

تنفذ الدولة، البرنامج الوطني ل تنمية صناعة السيارات ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات، مع التركيز على السيارات صديقة البيئة، لتحسين معايير الانبعاثات، وتعتزم منح القطاع الخاص ليتولى التنمية على أن تكتفي الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.