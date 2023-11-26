سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2785 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3183 جنيها.



عيار 21 يسجل 2785 جنيها.



عيار 18 يسجل 2387 جنيها.



عيار 14 يسجل 1857 جنيها.



الجنيه الذهب 22000 جنيه.

مجلس الذهب العالمي

مجلس الذهب العالمي أعلن عن ارتفاع صافي الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 11.5طن ذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، حيث أضافت صناديق الذهب في أمريكا الشمالية ما مقداره 13.1 طن ذهب لتشهد ارتفاع في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي.

ومن جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية 1.2 طن ذهب بينما صناديق الاستثمار في المنطقة الأوروبي أظهرت انخفاض بمقدار 2.8 طن ذهب.