رفع الوصلات الخلسة لمياه الشرب بمركز ناصر شمال بنى سويف

أكدت دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببنى سويف، استمرار أعمال لجان الخلسه على مستوى الفروع تحت إشراف رئيس القطاع التجاري لمنع أي تعدي غير قانوني يحدث من قبل المواطنين على شبكات المياه ومتابعة ما تم عمله من مخالفات ومحاضر بكافة الطرق القانونية التي تحافظ على حقوق الشركه كاملة.
قامت إدارة الخلسه بالشركة بقطع الوصلات الخلسة بجميع بمركز ناصر، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لرفع الوصلات الخلسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لتستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل، و توعية المواطنين بالأثار السلبية للتعدي علي خطوط المياه أو الصرف الصحي دون الرجوع للشركة و مدي تأثيرها علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نوهت الشركة أنه في حال وجود أي مخالفات الأتصال بالخط الساخن من هاتف أرضي أو محمول على 125.
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