رفع الوصلات الخلسة لمياه الشرب بمركز ناصر شمال بنى سويف

قامت إدارة الخلسه بالشركة بقطع الوصلات الخلسة بجميع بمركز ناصر، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لرفع الوصلات الخلسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لتستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل، و توعية المواطنين بالأثار السلبية للتعدي علي خطوط المياه أو الصرف الصحي دون الرجوع للشركة و مدي تأثيرها علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نوهت الشركة أنه في حال وجود أي مخالفات الأتصال بالخط الساخن من هاتف أرضي أو محمول على 125.