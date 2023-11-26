اليوم السابع
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جولة ميدانية لوزير العمل غدا فى مواقع عمل وإنتاج ببنى سويف

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:18 ص
جولة ميدانية لوزير العمل غدا فى مواقع عمل وإنتاج ببنى سويف وزير العمل حسن شحاتة
كتبت ـ آية دعبس

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يجرى وزير العمل حسن شحاتة، غداً الإثنين، جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف، يستقبله خلالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.
 
ومن المقرر أن تبدأ الجولة بلقاء مع المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة، خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.
 
كما يشهد "الوزير" معرض منتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهن، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".
 
 وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد، تشمل جولة الوزير في بني سويف أيضا لقاءً مع "طرفي الإنتاج" داخل مواقع العمل، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، والتأكيد على دعم الدولة للاستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".
 
ويُسلم الوزير خلال جولته عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.. ويَختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة .
 
 






وزارة العمل

حسن شحاته

مديرية العمل ببنى سويف



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