حياة كريمة بالأقصر.. العمال يواصلون مهمتهم فى مشروعات الصرف وتوصيل الإنترنت

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية، حيث يجرى استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة بمجلس قروى كومير ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يتم متابعة أعمال تركيب خطوط الإنترنت والكبائن في نطاق قرية الحلة وتوابعها ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم العمل على تركيب الكشافات ضمن مبادرة حياة كريمة بطريق قرية الحليلة الغربى، كما تواصلت أعمال النظافة بالطريق العام بقرية الترعة كومير، ويتم توصيل وحدة كهرباء محولات كهرباء الحليلية تابع الحلة.

ومن الجدير بالذكر إنه تم تحقيق النجاح فى إنشاء 13 مجمع للخدمات الحكومية فى القرى والنجوع بمدن أرمنت وإسنا، داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، ويضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.



استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة



أعمال تركيب خطوط الإنترنت والكبائن في نطاق قرية الحلة



العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة بإسنا



العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة بمجلس قروى كومير



العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة



تركيب خطوط الإنترنت والكبائن في نطاق قرية الحلة وتوابعها



توصيل مواسير الصرف الصحى بالقرى