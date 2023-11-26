تقديرا للفن.. 50 لوحة كاريكاتيرية لـ 24 فنانًا بمعرض مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يعد معرض مختارات من فن الكاريكاتير، أحد معارض مكتبة الإسكندرية، ويضم المعرض نماذج لأعمال رواد فن الكاريكاتير فى مصر؛ والذى يعد أحد أهم الفنون المؤثرة فى المجتمع بشكل مباشر، فهو يعتمد على السخرية والفكاهة فى التعبير عن كل الموضوعات، ومنها ما هو ذو مضمون جاد وعميق، فهو يلعب دورًا محوريًّا فى رفع وعى المتلقى بسلاسة وسهولة.

يضم المعرض 50 لوحة أصلية كاريكاتيرية ل24 فنانًا قد أهدتها الجمعية المصرية للكاريكاتير إلى مكتبة الإسكندرية

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق، متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص، بالإضافة الى6 مكتبات متخصصة ابرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشئ ومكتبة المكفوفين.

ودشن المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية بمكتبة الإسكندرية مستودع الأصول الرقمية لإنشاء وصيانة مجموعة المكتبة الرقمية.

ويعد المستودع أرشيفًا لجميع الوسائط من كتب وشرائح وأفلام نيجاتيف وخرائط ومواد سمعية وبصرية. وهو يوفر الوصول إلى هذه المجموعة الرقمية من خلال أدوات بحث وتصفح على الإنترنت، ويتيح الموقع حاليًّا أكثر من مائتى وعشرة آلاف كتاب وخمس وثلاثين ألف صورة.