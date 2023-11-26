اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعيين محمد أبو موسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

الأحد، 26 نوفمبر 2023 08:52 م
تعيين محمد أبو موسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري ارشيفية ــ البنك المركزى
كتبت أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين  محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي المصري حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخرًا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.

وشغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

 

 

 

 

 

 







البنك المركزى

محمد ابو موسى

قررات البنك المركزى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة