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بالأسماء.. قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:34 م
بالأسماء.. قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 551 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال رئيس البنك المركزى، اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام، وعضوية 10 أشخاص بينهم نائبا رئيس البنك المركزى. 
 
 وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الرئيس السيسى ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.
 
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (1)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (1)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (2)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (2)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (3)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (3)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (4)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (4)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (5)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (5)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (6)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (6)

 







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الرئيس السيسي

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نائب محافظ البنك المركزي

حسن عبد الله

مجلس ادارة البنك المركزي

الجريدة الرسمية

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