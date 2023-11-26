اليوم السابع
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تظاهرات عارمة أمام البرلمان الكندى تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 02:07 ص
تظاهرات عارمة أمام البرلمان الكندى تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة مظاهرات فلسطين فى كندا
أحمد علوى

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تظاهر آلاف الأشخاص ملوحين بالأعلام الفلسطينية أمام مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وضمت التظاهرة أطيافا متنوعة بين منظمات فلسطينية وعربية ومسلمة ويهودية ومناهضة للحرب وعمالية ومنظمات عدالة اجتماعية.

وجاءت إثر إطلاق عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المشرعين الجمعة بعد جمعها 286,719 توقيعا (يقال إنه أعلى عدد توقيعات على عريضة إلكترونية للبرلمان) تحثّ رئيس الوزراء جاستن ترودو على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقالت يارا شوفاني، وهي من منظمي الاحتجاج، إن "الهدنة ليست كافية"، مضيفة أن "آلاف الفلسطينيين قتلوا ودُمرت البنية التحتية في غزة".

وقال المتظاهر عمر يوسف (38 عاما) إنه يشارك بهدف "إيقاظ العالم" لرؤية محنة المدنيين في غزة.

 

 







كندا

تظاهرات داعمة لفلسطين

فلسطين

العدوان على غزة



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