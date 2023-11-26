بايدن: حماس أفرجت عن طفلة أمريكية ونتوقع أن تطلق سراح المزيد من الأمريكيين

وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن حركة حماس أفرجت عن طفلة أمريكية ونتوقع أن تطلق سراح المزيد من الأمريكيين.

يذكرأن، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن 10 رهائن أمريكيين ما زالوا فى غزة حتى اليوم الأحد، وأن ثلاثة منهم مؤهلون للإفراج بموجب الاتفاق الأخير لأنهم نساء وأطفال مع تزايد الترقب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن فى نهاية هذا الأسبوع.

وكشف سوليفان، فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتوقع إطلاق سراح رهينة أمريكية واحدة على الأقل اليوم الأحد، وقال إن هناك امرأتين وطفل وسبعة رجال يشكلون الأمريكيين العشرة الذين ما زالوا رهائن احتجزتهم حماس فى إسرائيل فى 7 أكتوبر.



وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لديها "سبب للاعتقاد" بأن إحدى الرهائن الأمريكيين، وهى فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات، سيتم إطلاق سراحها اليوم، لكنه لم يقدم أى ضمانات، مضيفا: "نلا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن ذلك سيحدث".



والفتاة هى أبيجيل إيدان، وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تعرف الوضع الحالى لإيدان، إلا أنها تتوقع أن تكون على قيد الحياة.