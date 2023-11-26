اليوم السابع
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بابا الفاتيكان يشيد بتأمين الهدنة الإنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:43 م
بابا الفاتيكان يشيد بتأمين الهدنة الإنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن بابا الفاتيكان
فاطمة شوقى

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أشاد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد، بتأمين وقف القتال في غزة والتوصل إلى هدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن بين الفصائل وإسرائيل.

وقال البابا فرانسيس وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الايطالية- "نشكر الله على التوصل أخيرا إلى هدنة بين إسرائيل وفلسطين وإطلاق سراح بعض الرهائن".

وناشد بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، داعيا لاجراء حوار سلمي من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف بابا الفاتيكان " نطالب أيضا بإطلاق سراح كافة الرهائن في أقرب وقت ممكن من أجل عائلاتهم".

يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام بدأ الجمعة الماضية بين إسرائيل وحركة حماس وتوصلت مصروقطر إلى جانب الولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل

 

 







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