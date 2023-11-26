انهيار منزل خالٍ من السكان في الدقهلية دون إصابات بشرية.. اعرف التفاصيل

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانهيار منزل مكون من غرفتين بقرية ميت العامل دائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الانهيار حدث في منزل خالٍ من السكان، مكون من غرفتين من الطوب اللبن ومعروشتين بالخشب فوق بعضهما، على مساحة 20 مترًا، ملك المواطن وليد محمد الفراش.

وكشفت المعاينة أن الانهيار حدث أثناء حفر أساسات منزل مجاور للغرفتين، وصادر له رخصة مباني ملك المواطنة هنيه محمد، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التصالح بين الطرفين.