السيطرة على حريق إندلع في ورشة لتصنيع الأحذية بالدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق إندلع في ورشة لتصنيع الأحذية البلاستيكية بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بإندلاع حريق في أحد المنازل بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران، وبالفحص تبين نشوب الحريق في ورشة لتصنيع الأحذية البلاستيكية، على مساحة 100 متر، مبنية بالبلوك ومعروشة بالصاج، وخارج الكتلة السكنية، وملك المواطن السيد إبراهيم الجوهري.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية، وتم السيطرة على النيران بعدما التهمت الأحذية الموجودة في الورشة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.