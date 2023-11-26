المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ش.ب" 45 سنة عامل زراعي بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لاتهامه بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والاقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والاقراص المخدرة ترامادول ، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 5 أكياس من الشابو المخدر وزنت 85 جرام، و14 قرص مخدر من الأقراص المخدرة ترامادول وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمر عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل نيابة دار السلام بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.