المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة طالب تحت تهديد السلاح فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م. م" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.ق" طالب بالإكراه وتحت تهديد السلاح ، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى أبو زيد، ومحمد يوسف عبدالله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة سرقة المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهم بتهديده بسلاح نارى واستولى منه على الدراجه الناريه توك توك وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.