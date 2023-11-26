المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى 6500 قرص مخدر بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار امير عدلى أمير، والمستشار محمد السيد محمد ، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "م.أ.م" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3414 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته أقراص مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " م.أ.م" عاطل، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخص ومسكن المتهم، ونفاذا لتنفيذ القرار انتقلت قوة على مسكنه، وبتفتيش الوحدة السكنية الخاصة بالمتهم ، وعثر بداخلها على حقيبة كبيرة تحوي بداخلها على عدد علب الأقراص المخدرة 3500 قرص ترامادول، و3 آلاف قرص متنوع، وعند نزول القوة، وبحوزتهما الأقراص المخدرة من العقار محل الواقعة، أبصروا المتهم وتمكنوا من ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.





