المشدد 10 سنوات لسائق و5 أعوام لشقيقة قتلا طالب فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة،وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه ،وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة كل من " م.ط.م" بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة المتهم " م.ط.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات ،ومصادرة السلاح المضبوط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ،لاتهامهم بقتل المجني عليه " م.أ.ا" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9777 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بمشاجرة ،وقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، مما ادي الي وفاته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أنه حال مرور المجني عليه " م.ا.ا" طالب ، وصديقه مستخدمين دراجة بخارية ، فوجئ بدراجة نارية توك توك تسير في مواجهتهم، وتضيق المرور، وعلى اثر ذلك نشبت مشاجرة بينهم بسبب أولوية المرور، وتعدي المتهمين " م.ط.م" سائق وشقيقه " م.ط.م" طالب علي المجني عليه ،وقام المتهم الأول ،وبحوزته سلاح أبيض مطوة بطعن المجني عليه بطعنتين محدثا إصابته ، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى العام توفي متأثرا بإصابته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين ، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.