اليوم السابع
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الدفاع الجوى الروسى يحبط هجوما أوكرانيا بـ11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا

الأحد، 26 نوفمبر 2023 05:38 ص
الدفاع الجوى الروسى يحبط هجوما أوكرانيا بـ11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا سيرجى سوبيانين
أحمد علوى

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قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شنته أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة.

ووفقا لسوبيانين، تم إسقاط طائرات مسيرة تحلق باتجاه موسكو في مناطق "نارو فومينسك، أودينتسوفو الحضرية في موسكو".

وأضاف: "اعترض الدفاع الجوي ودمر عدة طائرات مسيرة في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا.

وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.

 







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