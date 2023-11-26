الدفاع الجوى الروسى يحبط هجوما أوكرانيا بـ11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شنته أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة.

ووفقا لسوبيانين، تم إسقاط طائرات مسيرة تحلق باتجاه موسكو في مناطق "نارو فومينسك، أودينتسوفو الحضرية في موسكو".

وأضاف: "اعترض الدفاع الجوي ودمر عدة طائرات مسيرة في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا.

وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.