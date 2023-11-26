أخبار مصر.. غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 22 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مدبولى: توجيهات رئاسية بزيادة الاهتمام بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراص أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023-2024 والخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور محمد المغربي، المُشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط.

رئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس.

القاهرة الإخبارية: الوفد الأمنى المصرى يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الوفد الأمني المصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.